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Политика

Медведев спрогнозировал реакцию сторонников Киева на взятие Константиновки

Медведев назвал взятие Константиновки важным этапом освобождения ДНР
Russian Defence Ministry/Reuters

Взятие города Константиновки российскими войсками является важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей спецоперации, это очевидный успех российских воинов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик задался вопросом, как будут оправдываться в Киеве после потери Константиновки и какова будет реакция тех, кто распространял сообщения про «переход инициативы к Украине».

Медведев также выразил мнение, что такая «фальшивая риторика» Киева и его спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых средств на ведение боевых действий. Иначе украинскому руководству будет сложно объяснять согражданам утрату 20% территорий и исчезновение половины населения страны, отметил зампред СБ.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных со взятием Константиновки. Об освобождении города от ВСУ президенту Владимиру Путину доложили 3 июля.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что дает взятие города в стратегическом плане.

Ранее в Госдуме рассказали, какие возможности открывает для российских переговорщиков освобождение Константиновки.

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