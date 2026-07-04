Медведев спрогнозировал реакцию сторонников Киева на взятие Константиновки

Взятие города Константиновки российскими войсками является важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей спецоперации, это очевидный успех российских воинов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик задался вопросом, как будут оправдываться в Киеве после потери Константиновки и какова будет реакция тех, кто распространял сообщения про «переход инициативы к Украине».

Медведев также выразил мнение, что такая «фальшивая риторика» Киева и его спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых средств на ведение боевых действий. Иначе украинскому руководству будет сложно объяснять согражданам утрату 20% территорий и исчезновение половины населения страны, отметил зампред СБ.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных со взятием Константиновки. Об освобождении города от ВСУ президенту Владимиру Путину доложили 3 июля.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что дает взятие города в стратегическом плане.

Ранее в Госдуме рассказали, какие возможности открывает для российских переговорщиков освобождение Константиновки.