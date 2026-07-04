Белоусов поздравил российских военных со взятием Константиновки

Белоусов поблагодарил российских военных, участвовавших в боях за Константиновку

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием города Константиновка в Донецкой народной республике. Текст телеграммы опубликован на сайте Минобороны России.

Глава оборонного ведомства отметил смелость и решительность командования и бойцов 103-го гвардейского мотострелкового полка, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 78-го мотострелкового полка и 72-й отдельной мотострелковой бригады. Белоусов подчеркнул, что российские бойцы вносят огромный вклад в общее продвижение «южной» группировки.

Министр обороны заявил, что подвиги мотострелков и танкистов этих воинских частей в сложнейших условиях мужественно исполняют свой долг, их подвиги навсегда вписаны в летопись русского воинства.

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил о взятии Константиновки российскими военными. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск и открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки.