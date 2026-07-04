В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков пообещал сообщить о беседе Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС о телефонном разговоре главы государства с американским коллегой Дональдом Трампом.

Представитель Кремля пообещал сообщить, если такая беседа лидеров состоится.

До этого Путин направил Трампу поздравления в связи с 250-летием независимости США. Российский президент отметил, что подписание Декларации независимости положило начало существованию американского государства. По словам Путина, Россия тогда поддержала североамериканских колонистов в их стремлении «к свободе от британского владычества».

Трамп 4 июля выступил у горы Рашмор и пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее. На этой скале-мемориале высечен барельеф высотой 18,6 м с портретами четырех президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Ранее жара помешала празднованию Дня независимости США.