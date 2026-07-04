Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков пообещал сообщить о беседе Путина и Трампа
Jae C. Hong/AP

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС о телефонном разговоре главы государства с американским коллегой Дональдом Трампом.

Представитель Кремля пообещал сообщить, если такая беседа лидеров состоится.

До этого Путин направил Трампу поздравления в связи с 250-летием независимости США. Российский президент отметил, что подписание Декларации независимости положило начало существованию американского государства. По словам Путина, Россия тогда поддержала североамериканских колонистов в их стремлении «к свободе от британского владычества».

Трамп 4 июля выступил у горы Рашмор и пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее. На этой скале-мемориале высечен барельеф высотой 18,6 м с портретами четырех президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Ранее жара помешала празднованию Дня независимости США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!