Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США

В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости

Аномальная жара, охватившая центральные и восточные штаты США, нарушила проведение массовых мероприятий, посвященных Дню независимости страны. Об этом сообщает Reuters.

Из-за высокой температуры власти Вашингтона и десятков других американских городов были вынуждены отменить или перенести традиционные праздничные парады, концерты и фейерверки. В столице США столбики термометров поднялись до 38 градусов, в связи с чем временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее, которую агентство называет главным событием юбилейных торжеств.

На восточном побережье также были отменены или перенесены праздничные мероприятия: в Филадельфии полностью отказались от проведения главного парада, а в Бостоне перенесли начало празднований на вечернее время.

По данным газеты, причиной экстремальной жары стал так называемый «тепловой купол» — область высокого давления, удерживающая раскаленный воздух над территорией страны. Предупреждения об опасной жаре были объявлены для более чем 185 млн человек.

Экстремальная погода также привела к повышенной нагрузке на энергосистему. Крупнейший оператор электросетей PJM призвал жителей экономить электроэнергию из-за риска масштабных отключений, связанных с резким ростом использования кондиционеров. В Нью-Йорке уже около 17 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за аварий, а на улицах Манхэттена, как отмечает Reuters, от высокой температуры начал плавиться асфальт.

Ранее сообщалось, что конференцию в Лондоне по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары.