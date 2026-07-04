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Политика

В Германии растет оборонная промышленность на фоне кризиса автопрома

BZ: немецкая автомобильная промышленность сокращается, а оборонная — растет
Swen Pförtner/Global Look Press

В Германии автомобильная промышленность сокращается, тогда как оборонная — быстро растет. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

Издание пишет, что производственные линии автомобильных заводов находятся «под угрозой перебоев», тогда как в оборонную промышленность вкладываются миллиарды евро.

«Контраст просто поразительный: Volkswagen, ZF и Schaeffler ведут переговоры о закрытии заводов, сокращении рабочего времени и увольнениях, в то время как мюнхенская компания Quantum Systems, специализирующаяся на беспилотниках, только что завершила крупнейший в истории Европы раунд финансирования оборонной компании», — пишет СМИ.

Издание пишет, что недавно появившиеся оборонные компании в Германии все чаще конкурируют с устоявшимися корпорациями — такими, как Rheinmetall, Thales и Leonardo. При этом автомобильные компании (например, ZF Friedrichshafen и Schaeffler) также стремятся выйти на оборонный рынок.

1 июля газета Financial Times писала, что Германия просит США разрешить производство на своей территории большого количества американского оружия, чтобы восполнить пробел в вооружении Европы и усилить заинтересованность президента США Дональда Трампа в обороне континента.

В недавнем интервью посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что сейчас действует более десяти совместных оборонных предприятий Германии и ФРГ, где производят дальнобойное оружие и перехватчики для систем ПВО.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил новую военную стратегию бундесвера, которая предполагает, что немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе. А в мае президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ Вольф-Юрген Шталь заявил, что Германия милитаризуется, желая предотвратить «открытый военный конфликт» с Москвой.

Ранее в Германии заявили об интересе автопрома ФРГ к возвращению на российский рынок.

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