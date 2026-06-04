Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Немецкий политик рассказал об интересе автопрома ФРГ к возвращению на российский рынок

Депутат бундестага Фронмайер: немецкий автопром заинтересован в возвращении в РФ
Павел Бедняков/РИА Новости

Немецкие автомобильные концерны заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заместитель главы и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге ФРГ Маркус Фронмайер заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что восстановление связей автопрома Германии с партнерами из России представляло бы интерес для ведения бизнеса. По его словам, открытие российского рынка также было бы важным, поскольку в Германии хотят, что в РФ и в дальнейшем ездили на Mercedes, а не на китайских автомобилях.

25 мая сообщалось, что в России установлен новый рекорд по продажам легковых автомобилей.

19 мая стало известно, что антироссийские санкции Европейского союза вызвали дефицит чипов для автомобилей в Германии.

Ранее в Германии назвали дату краха автопрома Европы.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!