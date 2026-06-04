Немецкий политик рассказал об интересе автопрома ФРГ к возвращению на российский рынок

Немецкие автомобильные концерны заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом заместитель главы и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге ФРГ Маркус Фронмайер заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что восстановление связей автопрома Германии с партнерами из России представляло бы интерес для ведения бизнеса. По его словам, открытие российского рынка также было бы важным, поскольку в Германии хотят, что в РФ и в дальнейшем ездили на Mercedes, а не на китайских автомобилях.

25 мая сообщалось, что в России установлен новый рекорд по продажам легковых автомобилей.

19 мая стало известно, что антироссийские санкции Европейского союза вызвали дефицит чипов для автомобилей в Германии.

Ранее в Германии назвали дату краха автопрома Европы.