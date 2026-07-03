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Политика

Стало известно, какой процент ВВП Германия тратит на Украину

Посол Украины Макеев: Киев получает от ФРГ все, что нужно
Fabrizio Bensch/Reuters

В бюджете Германии на 2026 год и в проекте бюджета на 2027 год на помощь Украине заложено €11,5 млрд, что составляет примерно 0,25% ВВП ФРГ. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«Если мы посмотрим, что изменилось в Германии с 2022 года, то есть конкретные цифры. Если это было несколько сотен миллионов евро помощи Украине, то сегодня в бюджете на 2026 год и в проекте бюджета на 2027 год заложено 11,5 миллиарда евро. Это примерно 0,25% ВВП Германии. Это колоссальные цифры. И это только на военную помощь Украине», — заявил он.

Посол отметил, что каждый день Украина получает от Берлина все, что ей «нужно», начиная от ракет для систем ПВО и заканчивая «финансирования отдельных подразделений», закупкой у дальнобойных систем и совместным производством.

Кроме того, сейчас действует более десяти совместных оборонных предприятий Германии и Украины, где производится как дальнобойное оружие, так и перехватчики для систем ПВО, рассказал Макеев. Он подчеркнул, что немецкие и украинские компании «очень активно завязывают сотрудничество».

Также в интервью Макеев заявил о том, что Германия фактически отказалась от своих «красных линий» в вопросе военной поддержки Украины, однако у немцев сохраняется страх эскалации конфликта.

В недавнем интервью журналу Der Spiegel министр обороны Германии Борис Писториус отметил необходимость использовать текущий этап конфликта на Украине и усилить финансовую поддержку Киева.

В феврале официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус подчеркнул, что Германия с начала конфликта на Украине является крупнейшим двусторонним донором Украины с точки зрения гуманитарной и военной помощи. По его словам, на тот момент всего Германия выделила Киеву около €39 млрд в качестве гуманитарной поддержки и €55 млрд — на военные нужды.

Ранее в Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков».

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