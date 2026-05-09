В бундесвере заявили о желании предотвратить «открытую» войну с Россией

Генерал бундесвера Шталь: Россия — самая большая угроза безопасности в Европе
Германия милитаризируется затем, чтобы предотвратить «открытый военный конфликт» с Россией. Об этом в интервью «Укринформ» заявил президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ, генерал-майор Вольф-Юрген Шталь.

«Мы должны стать более устойчивыми, в частности к уже происходящим гибридным атакам. И мы должны быть способны к обороне, чтобы из-за укрепления обороноспособности предотвратить открытый военный конфликт, прежде всего с Россией. Ведь на обозримую перспективу Россия остается самой большой угрозой безопасности в Европе», — заявил Шталь.

По его словам, Россия якобы уже ведет против Германии «гибридную войну», которая состоит из шпионажа, саботажа и подрывной деятельности. По его словам, в Германии шпионаж уже стал «регулярным», а у Берлина якобы «есть немало доказательств» причастности России к атакам «в кибер- и информационном пространствах».

«Саботаж включает атаки на инфраструктуру, такую как железнодорожные сети или трубопроводы. Подрывная деятельность направлена на мышление и волю общества через дезинформацию и операции воздействия. К этому прилагаются кибератаки в государственные институты и предприятия, в том числе и в сфере оборонной промышленности», — отметил он.

22 апреля глава бундесвера Борис Писториус представил военную стратегию Германии, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе. Писториус объяснил появление стратегии якобы существующей российской угрозой.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новую стратегию Германии квинтэссенция конфронтации Евросоюза против Москвы. Также Песков подчеркнул, что «главное», чтобы Берлин не скатился «туда же, куда уже несколько раз в истории».

Ранее в бундесвере высказались о выводе американских солдат из Германии.

 
