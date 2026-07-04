Украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, будет отрицать переход Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль российских войск. Такое предположение сделали читатели немецкого портала Die Welt.

Читатель с ником Wolf B написал, что взятие под контроль Константиновки — это великая победа Вооруженных сил РФ.

«Она опровергает утверждение Запада о том, что Россия не продвигается на фронте. Зеленский, скорее всего, как всегда, будет это отрицать в течение двух–трех недель, а потом больше не будет об этом упоминать», — отметил пользователь портала.

По его словам, российские подразделения в настоящее время продвигаются к Славянску. Wolf B выразил уверенность, что конфликт можно будет завершить до конца текущего года, если ситуация на фронте останется такой же.

В свою очередь, читатели с никами Hartmut S и Markus S обратили внимание, что СМИ постоянно сообщают, что Украина якобы добивается успехов на поле боя. Markus S на этом фоне задался вопросом, как Константиновка перешла под контроль ВС РФ.

3 июля российскому лидеру Владимиру Путину доложили, что военнослужащие страны взяли Константиновку в ДНР под свой контроль. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это событие новостью дня.

Ранее генерал-полковник ВС РФ раскрыл потери украинских войск в Константиновке.