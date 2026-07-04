Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Константиновки.

«Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» — написала Захарова.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил западным союзникам об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. По мнению Захаровой, он делал это для получения финансовой помощи.

Захарова подчеркнула, что Константиновка является «важнейшим рубежом» для продвижения российских сил вперед.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

2 июля военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российская армия контролирует 90-95% города Константиновка. Он напомнил, что после данного населенного пункта открывается простор на Славянск и Краматорск. Это направление, по его словам, является стратегическим.

Ранее на Западе увидели угрозу для ВСУ в Славянске и Краматорске.