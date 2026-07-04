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Политика

Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки

Путин: Киев может пойти на диверсии ради мнимых успехов
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что после успешного взятия российскими войсками Константиновки в Донецкой народной республике противник может попытаться организовать диверсионно-террористические действия, чтобы подкрепить заявления о якобы имеющихся успехах на поле боя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, такие действия могут быть предприняты для того, чтобы подтвердить распространяемую противником ложную информацию и создать видимость военных достижений. Путин отметил, что речь может идти о вылазках небольших групп, которые впоследствии будут широко освещаться в информационном пространстве и сопровождаться масштабной пропагандистской кампанией.

Президент подчеркнул, что подобные действия способны стать попыткой оправдать заявления Киева о мнимых успехах на фронте. В связи с этим он призвал учитывать такую возможность и быть готовыми к возможным диверсионным вылазкам противника.

3 июля Путину доложили об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов «возмездия» по Украине.

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