На Украине пожаловались на санкционную политику США в отношении России

Посол Стефанишина: США пока не заняли жесткой позиции по санкциям против России

Украина ожидала, что санкционная политика США в отношении России будет «более решительной и масштабной». Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью «Укринформ».

«Конечно, мы ожидали, что санкционная политика Соединенных Штатов будет куда более решительной и масштабной. Ведь именно во время первой каденции президента Трампа были введены жесткие санкции против проекта «Северный поток-2». Поэтому мы надеялись, что там, где в Европейском Союзе или странах «Группы семи» будут продолжаться дискуссии или колебания, Соединенные Штаты, напротив, займут более жесткую санкционную позицию. Этого пока не произошло», — рассказала она.

Также Стефанищина подчеркнула, что Киеву «не импонирует» ряд исключений в отношении российской нефти, которые делал Минфин США. Кроме того, посол отметила, что Киев сейчас «направляет усилия» для того, чтобы в США «на уровне закона» было принято решение о введении санкций против России.

В начале июня в сенат США внесли «Акт о поддержке Украины», который предусматривает новые антироссийские санкции и помощь Киеву.

В июне Минфин США сообщил об исключении семи физических лиц и двух судов из санкционных списков, которые касаются России. До этого ведомство сняло санкции с ряда российских граждан и ввело их против гражданина Кубы и шести кубинских компаний.

24 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп, принимая решение о санкционных послаблениях в отношении российской нефти, будет учитывать ситуацию на мировом рынке энергоносителей.

Ранее политолог ответил, введет ли Трамп новые санкции против России.