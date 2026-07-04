Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
 (обновлено  )
Политика

На Украине пожаловались на санкционную политику США в отношении России

Посол Стефанишина: США пока не заняли жесткой позиции по санкциям против России
Павел Бедняков/РИА Новости

Украина ожидала, что санкционная политика США в отношении России будет «более решительной и масштабной». Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью «Укринформ».

«Конечно, мы ожидали, что санкционная политика Соединенных Штатов будет куда более решительной и масштабной. Ведь именно во время первой каденции президента Трампа были введены жесткие санкции против проекта «Северный поток-2». Поэтому мы надеялись, что там, где в Европейском Союзе или странах «Группы семи» будут продолжаться дискуссии или колебания, Соединенные Штаты, напротив, займут более жесткую санкционную позицию. Этого пока не произошло», — рассказала она.

Также Стефанищина подчеркнула, что Киеву «не импонирует» ряд исключений в отношении российской нефти, которые делал Минфин США. Кроме того, посол отметила, что Киев сейчас «направляет усилия» для того, чтобы в США «на уровне закона» было принято решение о введении санкций против России.

В начале июня в сенат США внесли «Акт о поддержке Украины», который предусматривает новые антироссийские санкции и помощь Киеву.

В июне Минфин США сообщил об исключении семи физических лиц и двух судов из санкционных списков, которые касаются России. До этого ведомство сняло санкции с ряда российских граждан и ввело их против гражданина Кубы и шести кубинских компаний.

24 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп, принимая решение о санкционных послаблениях в отношении российской нефти, будет учитывать ситуацию на мировом рынке энергоносителей.

Ранее политолог ответил, введет ли Трамп новые санкции против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!