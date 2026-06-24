Минфин США исключил из санкционного списка семь россиян

Минфин США сообщил об исключении семи физических лиц и двух судов из санкционных списков, касающихся России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рестрикции были отменены для сына бизнесмена Владимира Потанина — Ивана Потанина, акционера Совкомбанка Михаила Клюкина, бывших топ-менеджеров «ФК Открытие» Германа Белоуса, Ирины Кремлевой, Виктора Николаева и Надии Черкасовой.

Кроме того, из-под санкций выведены два грузовых корабля --«Вячеслав Аршинов», «Геннадий Егоров» и россиянин Максим Смирнов.

При этом американский минфин не объяснил причины данного решения.

Накануне ведомство сняло санкции с ряда граждан России и ввел их против гражданина Кубы и шести компаний, связанных с этой страной. Из санкционного списка были исключены Круговов Антон Алексеевич, Топчи Тамара Александровна и Пузырникова Наталья Владиславовна.

До этого политолог Павел Дубравский заявил, что администрация президента США вряд ли введет новые санкции против России в ближайшее время, несмотря на встречу главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом политолог заметил, что введение новых ограничений вполне возможно в долгосрочной перспективе.

Ранее в российском МИД заявили, что санкции юридически не оправдывают задержания судов европейскими странами.