Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог ответил, введет ли Трамп новые санкции против России

Политолог Дубравский: США вряд ли введут новые санкции против РФ в скором времени
Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли введет новые санкции против России в ближайшее время, несмотря на встречу главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Павел Дубравский.

«Здесь нужно разделять позицию Трампа как риторическое заявление или позицию, когда реально принимаются новые санкции. Именно слова о новых ограничениях будут, но ожидать настоящего усиления давления на Россию пока преждевременно», — заявил Дубравский.

При этом политолог заметил, что введение новых ограничений вполне возможно в долгосрочной перспективе. Риски санкций всегда существуют, констатировал он. Дубравский также напомнил, что конгресс США принял законопроект, который позволяет президенту вводить новые рестрикции.

Накануне Дональд Трамп заявил, что вариант восстановления санкций США против российской нефти находится на рассмотрении. В начале июня госсекретарь Марко Рубио заявил, что США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее глава МИД ФРГ сделал резкое заявление о России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Атака БПЛА на Московский регион, вредоносные письма бухгалтерам и аномальная жара. Что нового к утру 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!