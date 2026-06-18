Политолог ответил, введет ли Трамп новые санкции против России

Политолог Дубравский: США вряд ли введут новые санкции против РФ в скором времени

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли введет новые санкции против России в ближайшее время, несмотря на встречу главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Павел Дубравский.

«Здесь нужно разделять позицию Трампа как риторическое заявление или позицию, когда реально принимаются новые санкции. Именно слова о новых ограничениях будут, но ожидать настоящего усиления давления на Россию пока преждевременно», — заявил Дубравский.

При этом политолог заметил, что введение новых ограничений вполне возможно в долгосрочной перспективе. Риски санкций всегда существуют, констатировал он. Дубравский также напомнил, что конгресс США принял законопроект, который позволяет президенту вводить новые рестрикции.

Накануне Дональд Трамп заявил, что вариант восстановления санкций США против российской нефти находится на рассмотрении. В начале июня госсекретарь Марко Рубио заявил, что США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее глава МИД ФРГ сделал резкое заявление о России.