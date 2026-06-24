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Политика

Рубио назвал условие для дальнейшего ослабления санкций в отношении российской нефти

Рубио: решение Трампа по ослаблению санкций на нефть РФ зависит от динамики цен
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп при принятии решения о дальнейшей судьбе санкционных послаблений в отношении российской нефти будет учитывать ситуацию на мировом рынке энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Кувейте, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможном продлении лицензий на поставки российской нефти, Рубио отметил, что окончательное решение остается за главой Белого дома.

По его словам, введенные ранее послабления носили временный характер и были направлены на стабилизацию мирового нефтяного рынка. Рубио отметил, что при принятии решения о продлении или отмене действующих исключений в отношении нефти из РФ Трамп будет учитывать текущую динамику цен на энергоносители.

Госсекретарь обратил внимание, что стоимость нефти в настоящее время снижается и находится ниже уровней, которые фиксировались до начала конфликта с Ираном.

«Если данная тенденция сохранится, президент, безусловно, учтет это, принимая решение относительно санкций», — сказал Рубио.

В начале июня госсекретарь заявил, что США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти. Его слова прозвучали на фоне очередного продления разрешения на морской импорт сырья из России. Ранее Вашингтон объяснил отсрочку необходимостью поддержать наиболее уязвимые страны в условиях напряженности на Ближнем Востоке, а также рисками для мирового энергорынка. Почему США пока не готовы полностью закрыть этот механизм и как ситуацию оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог ответил, введет ли Трамп новые санкции против России.

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