США сняли санкции с ряда российских граждан

Минфин США снял санкции с ряда россиян и ввели их против фигурантов по Кубе

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обновило санкционные списки, добавив фигурантов по Кубе и транснациональным преступным организациям, а также исключив ряд россиян из ограничительного перечня. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на опубликованный ведомством документ.

Согласо информации OFAC, из санкционного списка были исключены Круговов Антон Алексеевич, Топчи Тамара Александровна и Пузырникова Наталья Владиславовна. В управлении уточнили, что санкции против Круговова были введены за связь с компаниями Majory LLP и OOO Serniya Inzhinirg, а Топчи была связана с компанией Invention Bridge SL.

Кроме того, в санкционный список добавлены один гражданин Кубы и шесть компаний, связанных с этой страной. Санкции также были введены против шести фигурантов, связанных с транснациональными преступными группировками.

18 июня политолог Павел Дубравский заявил в разговоре с «Лентой.ру», что администрация президента США Дональда Трампа вряд ли введет новые санкции против России в ближайшее время, несмотря на встречу главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом политолог заметил, что введение новых ограничений вполне возможно в долгосрочной перспективе.

Ранее в России ответили на заявление Рубио о планах США ужесточить санкции.