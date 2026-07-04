Страна Прибалтики похвасталась высокими тратами на Украину

В 2025 году показатель трат Эстонии на Украину достиг 0,35% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет «Укринформ».

«Эстония взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять военную помощь объемом не менее 0,25% ВВП. И мы можем сделать еще больше. В прошлом году этот показатель уже достиг 0,35% нашего ВВП», — сказал Михал.

Он также отметил, что Евросоюз уже «мобилизовал» новое финансирование для Украины, и союзники должны «делать больше» для Киева.

3 июля Михал заявил, что ЕС должен спонсировать Украину и тратить больше денег на оборону, так как это дешевле, чем неспособность сдержать Россию. Также посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что с бюджете Германии на 2026 год и в проекте бюджета на 2027 год на помощь Украине заложено €11,5 млрд, что составляет примерно 0,25% ВВП ФРГ.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, однако этому предложению воспротивились некоторые члены альянса. Затем Рютте заявил, что его идея «не будет поддержана».

Ранее премьер Эстонии призвал ЕС не медлить с открытием кластеров для Украины.