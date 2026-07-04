Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
 (обновлено  )
Политика

Страна Прибалтики похвасталась высокими тратами на Украину

Премьер Михал: показатель трат на Украину достиг 0,35% ВВП Эстонии
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

В 2025 году показатель трат Эстонии на Украину достиг 0,35% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет «Укринформ».

«Эстония взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять военную помощь объемом не менее 0,25% ВВП. И мы можем сделать еще больше. В прошлом году этот показатель уже достиг 0,35% нашего ВВП», — сказал Михал.

Он также отметил, что Евросоюз уже «мобилизовал» новое финансирование для Украины, и союзники должны «делать больше» для Киева.

3 июля Михал заявил, что ЕС должен спонсировать Украину и тратить больше денег на оборону, так как это дешевле, чем неспособность сдержать Россию. Также посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что с бюджете Германии на 2026 год и в проекте бюджета на 2027 год на помощь Украине заложено €11,5 млрд, что составляет примерно 0,25% ВВП ФРГ.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, однако этому предложению воспротивились некоторые члены альянса. Затем Рютте заявил, что его идея «не будет поддержана».

Ранее премьер Эстонии призвал ЕС не медлить с открытием кластеров для Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!