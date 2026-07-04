США предоставили Ирану перерыв в переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что США предоставили Ирану недельный перерыв в переговорах в связи с похоронами верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает CNN.

По словам политика, иранцы «жаждут договориться».

«Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами», — сказал Трамп во время выступления 3 июля у горы Рашмор в штате Южная Дакота по случаю Дня независимости США.

3 июля в Тегеране началась церемония прощания с Хаменеи.

Накануне Трамп заявлял, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все, что нужно Вашингтону.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.