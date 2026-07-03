Трамп рассказал о переговорах США с Ираном

Трамп: Иран в ходе переговоров согласился почти на все, что нужно США

Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все, что нужно Вашингтону. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC.

Американский лидер добавил, что переговоры Вашингтона с Тегераном все еще продолжаются.

1 июня сообщалось, что иранская делегация в Дохе провела с представителями Катара и Пакистана две встречи по реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, в рамках визита было проведено первое заседание мониторинговой группы, созданной для контроля за реализацией условий меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.