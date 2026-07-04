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Политика

Путин призвал анализировать действия подстрекателей по Украине

Путин: необходимо проанализировать действия подстрекателей по Украине
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал анализировать действия подстрекателей конфликта с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, это может понадобиться для принятия ответственных решений в будущем.

«Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений», — подчеркнул президент.

Он добавил, что России подобный опыт может понадобиться.

23 июня Путин заявил, что Россия восемь лет терпела, пока украинские войска применяли в Донбассе авиацию, танки и артиллерию против мирного населения. Однако, по его словам, в конце концов страна была вынуждена встать на защиту людей и начать специальную военную операцию на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений.

29 июня президент России ответил на предложения Украины ограничить территорию боевых действий. По словам российского лидера, если войска пойдут на это, это предоставит украинской армии возможность перебросить подразделения в Донбасс и Новороссию.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.

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