Путин ответил на предложение Украины об ограничении зоны боевых действий

Путин ответил на предложение Украины: спасение Киевского режима не в планах РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным ответил на предложения Украины ограничить территорию боевых действий.

Речь идет об ограничении боевых действий Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.

По словам Путина, если российские войска пойдут на это, это предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков государственной границы и перебросить эти подразделения в Донбасс и Новороссию.

Российский лидер предположил, что в условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ в Киеве полагают, что это могло бы быть для них спасением.

«Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул президент России.

В этом же интервью Путин заявил, что ВСУ могут провести отвлекающий маневр, чтобы отвести внимание российской армии от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.