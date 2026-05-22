В Раде придумали, что делать с нехваткой людей на Украине

Нардеп Янченко призвала заменить уехавших украинцев ИИ и новой техникой
На Украине есть «нехватка людей», поэтому кадры на производствах нужно заменить технологиями, в том числе искусственным интеллектом (ИИ), а компании должны переориентироваться с внутреннего рынка на экспорт. Об этом в интервью изданию «Укринформ» рассказала нардеп Галина Янченко.

По ее словам, на Украине не хватает как работников, так и потребителей, ведь «демографически» страна «идет на убыль», в том числе из-за нескольких миллионов уехавших граждан. В итоге складывается ситуация, в которой «не для кого производить и некому».

«В экономике существует мнение, что если количество населения в стране уменьшается, то очень трудно ожидать экономического развития. То есть для экономического развития количество людей должно расти. <…> На эту ситуацию, на этот вызов следует отвечать автоматизацией и оптимизацией, новыми технологиями, более современным оборудованием, инновациями, искусственным интеллектом и так далее. Таким образом мы сможем уменьшить дефицит людей, дефицит кадров на производстве. А если говорить о потребителях, то именно здесь мы должны возвращаться к вопросу экспорта», — отметила она.

Янченко подчеркнула, что Украина «должна выходить на внешние рынки» и продавать свою продукцию «всему миру», и в первую очередь это касается вооружений, так как на Украине это «наиболее динамичный быстрорастущий сектор».

В мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что Украину покинуло более 6 млн граждан и для возвращения в страну им нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей. В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) сказал, что «никто не вернется» на Украину просто так. В том же месяце он рассказал о намерении Киева привлекать мигрантов из Африки для борьбы с нехваткой кадров.

Также в апреле демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун отметил, что возвращение 40–50% уехавших граждан будет для Украины «хорошим результатом».

