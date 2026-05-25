На Украине из-за нехватки кадров стали привлекать женщин к работам на шахтах, на стройках и в других отраслях. Об этом в интервью изданию «Общественное» рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, работодатели на Украине жалуются на нехватку рабочей силы. Так, Институт экономических исследований на Украине показал, что по состоянию на май 2026 года 68% украинских промышленных предприятий говорят о дефиците кадров. И поэтому к тяжелой работе привлекаются женщины.

«Уже женщин в шахты спустили – они, ясное дело, не в забоях там, но выполняют работы, которые раньше выполняли мужчины. Безумный дефицит рабочей силы в строительстве. И работодатели говорят, что они обучают новым профессиям женщин старшего возраста — хотя строительная отрасль такая, что физическая сила там нужна. Вот сейчас говорят, что на краны женщин сажают потихоньку, которых успевают научить», — отметила она.

Также Либанова подчеркнула, что появились и женщины-дальнобойщики, тогда как раньше этой работой занимались «только мужчины».

В мае нардеп Галина Янченко заявила, что на Украине есть нехватка людей, и поэтому кадры на производствах нужно заменить технологиями, в том числе искусственным интеллектом (ИИ), а компании должны быть ориентированы на экспорт.

В мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что из Украины уехало более 6 млн граждан и для возвращения им нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей.

В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) рассказал о желании Киева завозить мигрантов из Африки для борьбы с нехваткой кадров.

Ранее на Украине рассказали, почему толпы мигрантов не поедут в страну.