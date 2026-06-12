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Политика

На Украине обеспокоились готовностью Киева к предстоящей зиме

Вице-премьер Кулеба: Киев не имеет плана устойчивости на предстоящую зиму
Efrem Lukatsky/AP

Киев до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости на предстоящую зиму. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Серьезные замечания касались Киева. Столица до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости», – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что работа должна быть переведена в четкий документальный формат. Речь идет о реальных графиках выполнения, определенных ответственных лицах, подписанных решениях и постоянном контроле за результатами.

До этого госсекретарь Марко Рубио во время выступления в сенате США выразил обеспокоенность из-за будущей зимы на Украине. По словам дипломата, в прошлом году она была суровой.

«Есть основания полагать, что в этом году она может оказаться столь же суровой, особенно с учетом их неспособности генерировать энергию», – заявил чиновник.

Ранее украинцы обозначили свое отношение к США.

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