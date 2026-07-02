Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Министр обороны Германии заявил о переломной фазе украинского конфликта

Министр обороны ФРГ Писториус заявил о решающей фазе конфликта на Украине
Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу.

По словам главы немецкого военного ведомства, текущий этап конфликта может стать определяющим, поэтому, как он считает, этот момент необходимо использовать. Писториус также отметил, что Украине требуется финансовая поддержка.

Германия остается крупнейшим донором Украины. Как сообщало правительство ФРГ, с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около €39 млрд гуманитарной помощи и €55 млрд военной помощи.

Российские власти неоднократно обращали внимание, что поставки вооружений Украине лишь способствуют затягиванию конфликта. Однако заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта.

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Москвой для будущих переговоров с Россией по Украине.

Ранее в Госдуме рассказали, почему генсек НАТО Марк Рютте не может спать из-за России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!