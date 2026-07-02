Министр обороны ФРГ Писториус заявил о решающей фазе конфликта на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу.

По словам главы немецкого военного ведомства, текущий этап конфликта может стать определяющим, поэтому, как он считает, этот момент необходимо использовать. Писториус также отметил, что Украине требуется финансовая поддержка.

Германия остается крупнейшим донором Украины. Как сообщало правительство ФРГ, с 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву около €39 млрд гуманитарной помощи и €55 млрд военной помощи.

Российские власти неоднократно обращали внимание, что поставки вооружений Украине лишь способствуют затягиванию конфликта. Однако заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта.

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Москвой для будущих переговоров с Россией по Украине.

Ранее в Госдуме рассказали, почему генсек НАТО Марк Рютте не может спать из-за России.