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Политика

Посол заявил об отказе Германии от «красных линий» в поддержке Украины

Посол Макеев: Германия отказалась от своих красных линий в поддержке Украины
ukrinform.net

Германия фактически отказалась от собственных «красных линий» в вопросе военной поддержки Украины, однако все еще боится эскалации в отношениях с Россией. Об этом посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил в интервью «Укринформу».

«Я думаю, что сегодня каких-то «красных линий», которые немцы ставили перед собой, уже нет. Но, конечно, сохраняется страх. Немецким антисловом последних лет является «эскалация». Все почему боятся какой-то очередной эскалации со стороны России», — посетовал Макеев.

Посол задался вопросом, «какой еще эскалации не хватает» и призвал не бояться угроз. Он считает, что в начале конфликта Москвы и Киева немецкие политики создавали искусственные ограничения.

«И я тогда во многих публичных выступлениях и во многих моих дискуссиях с принимающими решения настаивал: прекратите рисовать «красные линии» перед собой или вокруг себя. Рисуйте их перед Россией», — заявил Макеев.

До этого министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Михаил Федоров подписали соглашение о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.

Писториус также отмечал, что Германия поставит Украине трехзначное количество ракет класса «воздух — воздух» из своих запасов. Также Великобритания предоставит Киеву новую партию беспилотников и зенитных ракет.

До этого сообщалось, что Германия стала самым крупным донором по предоставлению помощи Украине.

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