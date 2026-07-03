Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
 (обновлено  )
Политика

Рютте назвали «брачным консультантом» НАТО

Дипломат НАТО: брачный консультант Рютте сможет уладить противоречия в альянсе
Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал «брачным консультантом» альянса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

Издание пишет, что война в Иране ухудшила отношения президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами – например, с премьер-министром Италии Джорджей Мелони или с уходящим в отставку премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И есть высокая вероятность того, что эти разногласия смогут всплыть на саммите в Анкаре, который состоится 7-8 июля, и конфликт обострится.

«Я оптимистично настроен (что этого не произойдет), потому что, думаю, лидеры понимают, что поставлено на карту. А если что-то подобное все-таки случится, то у нас всегда есть главный брачный консультант, Марк Рютте, чтобы все уладить», — отметил дипломат НАТО.

В конце июня издание Politico писало, что Рютте хочет сохранить лояльность президента США Дональда Трампа с помощью денег. А именно он пообещал, что союзники США по НАТО будут больше инвестировать в американские оборонные компании.

25 июня Рютте заявил, что Трамп имеет право на разочарование в Европе, так как некоторые лидеры европейских стран не выполнили обязательств перед американцами.

23 июня газета New York Times (NYT) писала, что Рютте хочет обеспечить полноценное участие США в НАТО, повлиять на увеличение военных расходов в европейских странах и в Канаде, а также обеспечить Украину американской и союзнической поддержкой.

Ранее стали известны цели Украины на ближайшем саммите НАТО в Анкаре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!