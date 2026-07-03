Рютте назвали «брачным консультантом» НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал «брачным консультантом» альянса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

Издание пишет, что война в Иране ухудшила отношения президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами – например, с премьер-министром Италии Джорджей Мелони или с уходящим в отставку премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И есть высокая вероятность того, что эти разногласия смогут всплыть на саммите в Анкаре, который состоится 7-8 июля, и конфликт обострится.

«Я оптимистично настроен (что этого не произойдет), потому что, думаю, лидеры понимают, что поставлено на карту. А если что-то подобное все-таки случится, то у нас всегда есть главный брачный консультант, Марк Рютте, чтобы все уладить», — отметил дипломат НАТО.

В конце июня издание Politico писало, что Рютте хочет сохранить лояльность президента США Дональда Трампа с помощью денег. А именно он пообещал, что союзники США по НАТО будут больше инвестировать в американские оборонные компании.

25 июня Рютте заявил, что Трамп имеет право на разочарование в Европе, так как некоторые лидеры европейских стран не выполнили обязательств перед американцами.

23 июня газета New York Times (NYT) писала, что Рютте хочет обеспечить полноценное участие США в НАТО, повлиять на увеличение военных расходов в европейских странах и в Канаде, а также обеспечить Украину американской и союзнической поддержкой.

Ранее стали известны цели Украины на ближайшем саммите НАТО в Анкаре.