Стали известны цели Украины на ближайшем саммите НАТО в Анкаре

На саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, Украина хочет добиться решений о новых взносах по программе PURL и о получении систем ПВО. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетманчук.

По ее словам, на саммит в Анкару приедет президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Андрей Сибига. Также там состоится Совет Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, а тема поддержки Киева будет одной из главных, подчеркнула посол.

«Одно из наших ключевых ожиданий от саммита НАТО в Анкаре — чтобы были новые взносы и в программу PURL, а также, скажу обтекаемо, другие решения по получению антибаллистических средств», — отметила она.

Гетманчук добавила, что сейчас для Украины программа PURL, которая предполагает закупки американского оружия за счет европейцев, для Киева более приоритетна, чем в конце 2025 года, так как Украине нужны дополнительные ракеты PAC-3 для систем ПВО Patriot. И если в конце 2025 года Киев получал около 75% ракет-перехватчиков к системам Patriot через PURL, то сейчас эта цифра достигла 90-92%.

По словам посла, всего с начала запуска программы PURL обязательства от партнеров Украины по ней составили примерно $6,3 млрд.

До этого постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер заявил, что в ходе саммите НАТО в Анкаре ожидается ряд заявлений в отношении Украины, в том числе касающихся закупок американского оружия для ВСУ.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о том, что на саммите НАТО в Анкаре будет настаивать на новых финансовых обязательствах для поддержки Украины. При этом 30 июня сообщалось, что страны НАТО в ходе подготовки к саммиту не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год.

Ранее генсек Рютте назвал главную тему саммита НАТО в Турции.