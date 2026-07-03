Премьер Молдавии объявил об отставке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке из-за того, что он больше не может следовать своим принципам и убеждениям. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня заканчивается мой срок на посту премьер-министра. Я взял на себя обязанности премьера с глубоким чувством долга и твердой уверенностью в том, что смогу внести свой вклад в позитивные перемены. В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти в отставку», — отметил премьер.

В посте Мунтяну поблагодарил своих коллег за работу и пообещал продолжить служить своей стране «на любой должности» независимо от того, где он будет жить и будут ли его будущие обязанности касаться государственного или частного сектора.

«Я верю, что наш долг перед страной определяется не занимаемой должностью, а той приверженностью, которую мы продолжаем сохранять», — написал политик.

В мае Мунтяну обвинил Россию в том, что она спровоцировала напряженность в Приднестровье и в Гагаузии. Кроме того, премьер предупредил желающих получить российский паспорт жителей Приднестровья о том, что это накладывает на граждан «определенные обязанности». Также он подчеркнул, что российский паспорт – это паспорт страны, которую якобы «не принимают за столом цивилизованного мира».

В том же месяце премьер говорил и о том, что тема объединения Молдавии с Румынией не стоит на повестке дня.

Ранее в Молдавии разгорелся скандал из-за непомерно высокой зарплаты кузины президента.