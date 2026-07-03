Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
 (обновлено  )
Политика

Премьер Молдавии объявил об отставке

Премьер Молдавии Мунтяну: мой срок на посту главы правительства заканчивается
Соцсети

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке из-за того, что он больше не может следовать своим принципам и убеждениям. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня заканчивается мой срок на посту премьер-министра. Я взял на себя обязанности премьера с глубоким чувством долга и твердой уверенностью в том, что смогу внести свой вклад в позитивные перемены. В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти в отставку», — отметил премьер.

В посте Мунтяну поблагодарил своих коллег за работу и пообещал продолжить служить своей стране «на любой должности» независимо от того, где он будет жить и будут ли его будущие обязанности касаться государственного или частного сектора.

«Я верю, что наш долг перед страной определяется не занимаемой должностью, а той приверженностью, которую мы продолжаем сохранять», — написал политик.

В мае Мунтяну обвинил Россию в том, что она спровоцировала напряженность в Приднестровье и в Гагаузии. Кроме того, премьер предупредил желающих получить российский паспорт жителей Приднестровья о том, что это накладывает на граждан «определенные обязанности». Также он подчеркнул, что российский паспорт – это паспорт страны, которую якобы «не принимают за столом цивилизованного мира».

В том же месяце премьер говорил и о том, что тема объединения Молдавии с Румынией не стоит на повестке дня.

Ранее в Молдавии разгорелся скандал из-за непомерно высокой зарплаты кузины президента.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!