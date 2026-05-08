Премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Гагаузии и Приднестровье

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну считает, что напряженность в Приднестровье и в Гагаузии имеет «один и тот же командный центр» и спровоцирована Россией. Об этом он заявил изданию Agerpres.

По его словам, жители двух регионов якобы подвергаются некой «пропагандистской деятельности» со стороны России, которая направлена на «дестабилизацию» Молдавии.

«К сожалению, мы живем в мире, где циркулируют всевозможные фейковые новости и манипуляции, и вкладывается много ресурсов, прежде всего денег, чтобы разделить нас и спровоцировать разного рода вспышки. Поэтому забудьте о проблеме Приднестровья», — подчеркнул он.

В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья с целью реинтеграции региона в состав страны. Также в марте СМИ писали, что власти Молдавии разработали план возвращения Приднестровья в состав страны, и он уже был представлен в Брюсселе.

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Молдавия пытается «выдавить» оперативную группу российских войск (ОГРВ) из Приднестровья. Также в апреле власти Молдавии объявили персонами нон грата командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

