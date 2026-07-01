В Молдавии разгорелся скандал из-за непомерно высокой зарплаты кузины президента

Правительство Молдавии проведет проверку из-за скандала с двоюродной сестрой президента, получавшей почти €6 тыс. в госкомпании по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения MoldATSA. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на генсека кабмина Алексея Бузу.

«Мы собираемся выяснить, существуют ли какие-либо риски», — заявил он, отметив, что поручение о проверке дала президент Майя Санду.

Табурчану была в MoldATSA специалистом по коммуникациям и получала €120 тыс. леев (почти €6 тыс.) в месяц. Она уволилась 23 июня на фоне скандала из-за журналистского расследования о ее доходах.

Кузина Санду утверждала, что при окладе 25,7 тыс. леев (менее €1,3 тыс.) получала доплаты за «программы обучения и повышения квалификации».

Начатая в MoldATSA проверка надзорных ведомств выявила превышение предела зарплат для госсектора.

Санду признала, что ее родные работают в госсекторе.

«Подавляющее большинство из них — честные люди, которые заслужили свою зарплату и продолжают зарабатывать ее честным трудом. <...> Я не могу понять, что произошло в случае с Анастасией Табурчану, не узнаю ее и не могу объяснить случившееся. К сожалению, почти в каждой семье есть человек, который натворит дел, из-за которых приходится переживать», — заверила президент Молдавии.

Она заявила, что разделяет возмущение по поводу ситуации со своей кузиной.

Ранее оппозиция Молдавии вышла протестовать против повышения налогов.