Премьер Молдавии предупредил жителей Приднестровья по поводу гражданства России

Премьер Мунтяну: приднестровцам нужно быть осторожными в вопросе гражданства РФ

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну предупредил желающих получить российский паспорт жителей Приднестровской Молдавской республики (ПМР) о том, что это решение накладывает на граждан «определенные обязанности». Об этом сообщает NewsMarker.md.

По мнению Мунтяну, российский паспорт – это паспорт страны, которую якобы «не принимают за столом цивилизованного мира». Премьер подчеркнул, что получение документа накладывает определенные обязанности на граждан.

«[Нужно] быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности. Гражданство — это не только свобода передвижения, но и четкие обязательства», — сказал он, напомнив приднестровцам о налогах и других обязательных выплатах.

Мунтяну добавил, что власти Молдавии обсудят возможные варианты ответа России на введение упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Приднестровья. Также он отметил, что Кишинев не исключает вызова российского посла.

«Мы обсудим с коллегами, как реагировать и, если потребуется, вызовем российского посла», — заявил Мунтяну.

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, по которому жители Приднестровской Молдавской республики смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. МИД Приднестровья назвал решение об упрощенном предоставлении гражданства России важной и своевременной мерой.

Также 15 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода оттуда российский войск.

Ранее премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Гагаузии и Приднестровье.