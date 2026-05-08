Премьер Молдавии высказался об объединении с Румынией

Молдавия и Румыния сейчас «как никогда» близки друг к другу, однако вопрос их объединения пока не стоит на повестке дня, так как молдавские власти занимаются евроинтеграцией страны. Об этом Agerpres заявил премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну.

По словам премьер-министра, сейчас Румыния и Молдавия «очень близки», и он не ощущал «такой близости» между странами.

«Мы были одной страной, у нас общая история, общие писатели, общие люди. Думаю, сейчас уже не имеет значения, где именно ты находишься. <…> Скажу откровенно, сейчас мы не можем одновременно заниматься и проектом объединения, и проектом европейской интеграции. Сейчас на повестке дня у нас европейская интеграция», — сказал он.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит Кишиневу быстрее оказаться в Евросоюзе. При этом она подчеркнула, что решение об объединении должно быть принято большинством граждан. В январе 2026 года Санду также заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией.

Также в феврале министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой отметил, что страна готова рассмотреть возможность вступления в ЕС без полноправных прав члена объединения.

