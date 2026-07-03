На Украине рассказали, ищет ли ЕС переговорщика с Россией

Посол Макеев: в ЕС пока не говорят о конкретных людях для переговоров с Россией

ЕС пока не говорит о «конкретных людях», которые могут представлять союз на переговорах с Россией. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«Не думаю, что сейчас говорят о каких-то конкретных фамилиях. Скорее, ищут форму участия Европы, которая была бы приемлема для государств Европейского Союза и НАТО. Поэтому на сегодняшний день пока не говорят о конкретных людях», — заявил он.

По словам посла, канцлер Германии Фридрих Мерц взаимодействует с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном для того, чтобы «найти возможность» представить Европу за столом переговоров. Макеев сказал, что это «полностью отвечает интересам Украины», так как Киев хочет, чтобы Европа была на его стороне на возможных встречах по урегулированию конфликта.

«Федеральный канцлер и министр иностранных дел Германии полностью привержены идее дальнейшей поддержки Украины всеми возможными средствами, в том числе в рамках будущих переговорных форматов», — отметил посол.

20 июня канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС к терпению в вопросе переговоров с Россией. Он отметил, что сегодня европейцам не нужно решать, кто будет говорить с Москвой от имени ЕС. Газета Politico также писала, что ЕС раскололся на два лагеря из-за возможного возобновления диалога с Москвой, и против контактов с Россией выступили Германия и Франция.

В конце июня заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что окончательное решение о том, что именно будет представлять Европу на переговорах с Россией, останется за Украиной. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сама определит, кто именно будет представлять Европу на переговорах с Россией.

Ранее в Совфеде рассказали о требованиях России к переговорщику от ЕС.