В Совфеде рассказали о требованиях России к переговорщику от ЕС

Косачев: переговорщик от ЕС не может ассоциироваться с антироссийской политикой

Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата для переговоров с Россией. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что переговорщик от Европейского союза должен иметь достаточный авторитет и в Европе, и в России, а поэтому он не может иметь отношения к той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политике, которую ЕС проводил в последние годы по отношению к России. Косачев отметил, что найти такого человека среди европейских государственных деятелей сейчас очень сложно и даже невозможно.

Зампред Совета Федерации напомнил, что президент России Владимир Путин назвал в качестве предпочтительной кандидатуры для возможных переговоров между Брюсселем и Москвой бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера. Но Евросоюз отверг это предложение российского лидера, посчитав экс-канцлера «недостаточно авторитетным».

17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Москвой для будущих переговоров с Россией по Украине.

Ранее во Франции рассказали, что страны Европы ищут возможности возобновить диалог с Россией.