Канцлер Мерц призвал ЕС к терпению в вопросе переговоров с Россией

Канцлер ФРГ Мерц призвал ЕС пока не определять переговорщика с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС к терпению в споре о переговорах с Россией. Об этом пишет Die Zeit.

Он отметил, что имя переговорщика определится, если переговоры состоятся. А сейчас европейцам пока не нужно его выбирать.

«Нам не нужно сегодня решать, кто будет говорить от имени Европейского союза», — сказал Мерц после окончания саммита в Брюсселе.

При этом Мерц подчеркнул, что глава Евросовета Антониу Кошта должен будет сыграть свою роль в любых потенциальных переговорах. Однако, по мнению немецкого канцлера, Украина сама должна решить, кто будет вести диалог с Россией.

17 июня агентство Bloomberg написало о попытках Кошты установить контакты с Москвой. По информации Euronews, глава аппарата Кошты Педро Луртье несколько раз созванивался с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico сообщала, что на контакты Кошты с Россией негативно отреагировали несколько европейских правительств. Издание отмечало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц высказались против переговоров Кошты с Москвой.

Затем Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи. Однако он подчеркнул важность создания «дипломатического канала», через который ЕС смог бы предавать Москве некие «послания».

19 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры с Россией.

Ранее Мерц заявил, что Трамп разделяет позицию Европы по конфликту на Украине.