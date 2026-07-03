В канцелярии Навроцкого назвали запад Украины «Малопольшей»

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал западные регионы Украины «Малопольшей». Об этом пишет PAP.

«На мой взгляд, и особенно на взгляд президента [Кароля Навроцкого], а также для подавляющего большинства поляков, прославление [Степана] Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, не является путем к западному миру, к миру цивилизации или к общим европейским или трансатлантическим ценностям», — заявил Богуцкий.

Он также подчеркнул, что Польша и ее президент никогда с этим не согласятся, и голоса жертв «не заглушит голос сторонников Бандеры». Богуцкий также охарактеризовал действия украинской стороны как «конфронтационные и очень плохие».

«Восточная Малопольша» — это историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши, которое использовалось в межвоенный период. Данная территория разделена между Польшей и Украиной.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Причиной для этого стало решение Зеленского присвоить одной из бригад ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

В начале июня издание «РБК-Украина» писало, что Киев хочет создать так называемый «национальный пантеон», в который могут войти глава Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, дипломат Пилип Орлик, главный атаман Украинской Народной Республики (УНР) Симон Петлюра, гетман Павел Скоропадский и другие лица.

1 июля депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент проголосовал за создание «украинского национального пантеона».

В канцелярии президента Навроцкого раскритиковали решение о создании пантеона и заявили, что внесение в Верховную раду соответствующего законопроекта является очередным шагом, который обостряет отношения с Польшей.

Ранее стало известно, чем грозит отказ Зеленского посетить Польшу.