Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Стало известно, чем грозит отказ Зеленского посетить Польшу

SC: отказ Зеленского посетить Польшу говорит о катастрофе в отношениях с ЕС
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского посетить Польшу может говорить о глубоких противоречиях между Киевом и его союзниками. Об этом сообщает издание Strategic Culture (SC).

«Спор [с Польшей] перерос в полноценный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию по послевоенному восстановлению Украины в польском Гданьске. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что такая ситуация стала для Запада настоящим репутационным провалом перед саммитом НАТО, так как Брюссель столкнулся «с настоящей пиар-катастрофой, поскольку украинский режим раздражает ключевого члена ЕС и НАТО — Польшу — своей бесстыдной исторической приверженностью нацистской Германии».

30 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Польше следует наградить президента Украины Владимира Зеленского «орденом Иуды» как предателя и неонациста.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Ранее в Польше призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!