SC: отказ Зеленского посетить Польшу говорит о катастрофе в отношениях с ЕС

Отказ президента Украины Владимира Зеленского посетить Польшу может говорить о глубоких противоречиях между Киевом и его союзниками. Об этом сообщает издание Strategic Culture (SC).

«Спор [с Польшей] перерос в полноценный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию по послевоенному восстановлению Украины в польском Гданьске. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что такая ситуация стала для Запада настоящим репутационным провалом перед саммитом НАТО, так как Брюссель столкнулся «с настоящей пиар-катастрофой, поскольку украинский режим раздражает ключевого члена ЕС и НАТО — Польшу — своей бесстыдной исторической приверженностью нацистской Германии».

30 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Польше следует наградить президента Украины Владимира Зеленского «орденом Иуды» как предателя и неонациста.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Ранее в Польше призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине.