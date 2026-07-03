Организаторы саммита НАТО приготовились заполучить внимание Трампа

Politico: на саммите НАТО будет только одна сессия, чтобы Трамп не заскучал

Организаторы саммита НАТО в Анкаре намерены провести только одну трехчасовую сессию для того, чтобы президент США Дональд Трамп «не заскучал» во время заседания. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что организаторы мероприятия намеренно сократят время заседаний, чтобы удержать внимание американского лидера на вопросах увеличения расходов на оборону.

Накануне представитель ЕК Паула Пиньо сообщила, что главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен намерены принять участие в саммите НАТО в Анкаре.

Также на саммит в Турцию приедут президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Андрей Сибига. В рамках саммита состоится Совет Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. По словам посла Украины при НАТО Алены Гетманчук, Киев хочет добиться решений о новых взносах по программе PURL и о получении систем ПВО.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее Анкара заявила о намерении заработать на саммите НАТО миллионы долларов