Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Бизнес

Анкара намерена заработать на саммите НАТО миллионы долларов

Sabah: Власти Турции рассчитывают заработать на саммите НАТО до $217 млн
Francois Lenoir/Reuters

Власти Турции предполагают, что саммит НАТО 7 и 8 июля в Анкаре привлечет в экономику столицы 8 — 10 миллиардов турецких лир (около $174–217 млн). Об этом сообщила проправительственная газета Sabah.

Издание отмечает, что в столицу Турции ожидается прибытие примерно восьми тысяч участников и гостей саммита. На данный пятизвездочные гостиницы Анкары уже полностью забронированы, а четырехзвездочные практически исчерпали свой номерной фонд.

«Загрузка пятизвездочных отелей достигла 100%, а вклад саммита в экономику Анкары ожидается на уровне 8 — 10 миллиардов лир», — цитирует издание слова председателя Ассоциации туристических операторов Анатолии Бирола Акмана.

При этом стоимость проживания на время саммита в отелях выросла примерно в четыре раза по сравнению с обычным периодом.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее Рубио заявил, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции «будет веселым».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 1 июля. Новые правила набора целевиков, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!