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Политика

На саммит НАТО в Турцию прибудут главы Евросовета и Еврокомиссии

ЕК: фон дер Ляйен и Кошта примут участие в саммите НАТО
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен намерены принять участие в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Во вторник глава Еврокомиссии будет в Анкаре в рамках саммита НАТО, где она примет участие в промышленном форуме», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

В рамках саммита фон дер Ляйен проведет совместную встречу с президентом Турции и главой Евросовета, добавила Пиньо.

До этого стало известно, что на саммит в Турцию приедет президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Андрей Сибига. Также там состоится Совет Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, а тема поддержки Киева будет одной из главных. По словам посла Украины при НАТО Алены Гетманчук, Украина хочет добиться решений о новых взносах по программе PURL и о получении систем ПВО.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Ранее генсек Рютте назвал главную тему саммита НАТО в Турции.

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