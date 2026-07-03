В ВСУ рассказали, во что превратилась линия фронта

Классической линии боевого столкновения на фронте «сто процентов» уже не существует, а опасная зона у каждой из сторон составляет по 20–25 км, и она увеличится еще сильнее. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил бригадный генерал, командующий седьмым корпусом быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Евгений Ласийчук.

«И линию столкновения, и тыл батальонных районов обороны на сегодняшний день трудно сравнить с 2022-2023 годами. Выжженная земля, серая зона, «килл-зона» — это 20–25 километров. Думаю, до конца года она будет увеличена, пожалуй, до 30 километров. А учитывая то, что она зеркальна и у противника — это уже, считайте, 50–60 километров — где выжженная земля, где контролируется все: и движение, и передвижение врага, и наших подразделений», — заявил он.

По словам Ласийчука, в этой зоне военные должны быть либо под защитой средств радиоэлектронной борьбы, либо «под укрытиями».

Ласийчук также предположил, что через год поле боя в конфликте «станет еще более цифровизованным», а применение автоматических процессов управления станет «еще более активным». Также с обеих сторон будет развиваться применение дронов, уверен он.

В феврале главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские дроны представляют особую угрозу для ВСУ, и технологический прорыв в их производстве дронов привел к появлению особо опасной зоны на фронте длиной 1200 километров и глубиной в 20 километров.

Также в феврале обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора писал, что линия фронта на Украине с каждым годом становится все более опасной, а дроны осложняют любое перемещение войск.

В июне Сырский рассказал, что массовое применение беспилотников на фронте усложнило способности обеих сторон конфликта проводить крупные наступательные операции, и поэтому солдаты продвигаются пешком, как во время Первой мировой войны. Он отметил, что поле боя стало «прозрачным», и в хорошую погоду скопление войск в радиусе 40 км от линии фронта быстро обнаруживают с помощью дронов.

Ранее военный омбудсмен Украины призвала готовить солдат ВСУ к жизни в убежищах.