Военный омбудсмен Украины призвала готовить солдат ВСУ к жизни в убежищах

Омбудсмен Решетилова: нужно готовить солдат ВСУ к жизни в убежищах

Из-за активного применения дронов на фронте украинских солдат нужно готовить к длительному выживанию в замкнутых пространствах. Об этом New York Times (NYT) заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, из-за активного использования беспилотников украинцы сталкиваются с такими трудностями, как длительное пребывание в бункерах без возможности выйти на поверхность для санитарных нужд или эвакуации раненых.

«Это требует изменений в доктрине подготовки. Теперь нам нужно подготовить солдат к длительному выживанию в замкнутых пространствах. <…> Нужно знать, как выживать при температуре минус 20 градусов, не имея возможности развести огонь», — отметила Решетилова.

В мае NYT писала, что инновации и технологии изменили характер боевых действий. В том же месяце посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине «изменил парадигму боевых действий».

В феврале главком ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что технологический прорыв в производстве дронов привел к тому, что на фронте появилась крайне опасная зоны длиной 1200 километров и глубиной в 20 километров.

