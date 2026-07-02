В США назвали удары по Киеву предупреждением для Европы

Массированный российский удар по Киеву в ночь на 2 июля стал предупреждением об уязвимости европейского континента. Об этом пишет New York Times (NYT).

«Для Европы массированные российские удары по Украине ночью стали не просто очередным напоминанием о военных действиях по соседству. Это также стало предупреждением о том, насколько уязвимым окажется континент, если конфликт когда-либо перейдет на территорию НАТО», — написало СМИ.

В другом тексте NYT журналист также отметил, что атаки Украины на российскую территорию, похоже, не изменят позицию Москвы по завершению конфликта, и это демонстрирует удар по Киеву.

2 июля Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые находятся в Киеве и Киевской области. По информации ведомства, ВС РФ поразили предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», здание научно-производственной компании «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь для Киева «ужасной», а российскую атаку — «самой масштабной» с начала конфликта. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также отметил, что атака на Киев была одной из самых масштабных с начала конфликта.

Ранее посол ЕС сравнила жизнь на Украине с русской рулеткой после обстрела Киева.