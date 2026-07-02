Посол ЕС сравнила жизнь на Украине с русской рулеткой после обстрела Киева

Обстрел Киева в ночь на 2 июля показывает, что жизнь на Украине превращается в «русскую рулетку». Об этом посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, Россия в результате атаки превратила Киев в «настоящий ад», и после обстрела «горела большая часть города». Посол рассказала, что проснулась посреди ночи от сирены и отправилась в укрытие, которое никогда не было «таким переполненным».

Матернова написала, что это был «один из крупнейших комбинированных ударов» по Киеву с начала конфликта, и он длился 12 часов.

«Взрывы прогремели эхом по всему городу. Почти каждый участок Киева пострадал. <…> Это наша реальность. Каждый вечер на Украине превращается в русскую рулетку. Мы не жалуемся. Мы здесь для того, чтобы делать свою работу, и мы продолжим ее делать. Но нельзя отрицать психологический эффект от таких ночей», — отметила она.

2 июля российское Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, расположенным в Киеве и Киевской области. В ведомстве рассказали, что российские силы поразили предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компанию «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев пережил «ужасную ночь», а российская атака стала «самой масштабной» с начала конфликта. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также рассказал, что российская атака на Киев была одной из самых масштабных с 2022 года.

Ранее Матернова рассказала, что удерживает на плаву Украину.