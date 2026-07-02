Президент России Владимир Путин обращал внимание на сомнительную легитимность украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права», — отметил Песков.

Накануне посол Украины в Лондоне и бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил Зеленскому о том, что намерен участвовать в выборах главы государства.

Экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко намерен использовать Залужного как президента-марионетку.

По его данным, Порошенко якобы хочет в обмен на поддержку Залужного получить пост премьер-министра с реальным контролем над страной. Политик отметил, что у экс-главкома украинской армии есть высокий рейтинг, а у Порошенко — политический опыт и структура.

Ранее в Госдуме высказались о желании Залужного стать президентом Украины.