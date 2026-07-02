Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Кремле прокомментировали легитимность Зеленского

Песков: Путин обращал внимание на сомнительную легитимность Зеленского
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент России Владимир Путин обращал внимание на сомнительную легитимность украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права», — отметил Песков.

Накануне посол Украины в Лондоне и бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил Зеленскому о том, что намерен участвовать в выборах главы государства.

Экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко намерен использовать Залужного как президента-марионетку.

По его данным, Порошенко якобы хочет в обмен на поддержку Залужного получить пост премьер-министра с реальным контролем над страной. Политик отметил, что у экс-главкома украинской армии есть высокий рейтинг, а у Порошенко — политический опыт и структура.

Ранее в Госдуме высказались о желании Залужного стать президентом Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!