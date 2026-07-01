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Политика

Экс-депутат Рады заявил о планах Порошенко сделать Залужного президентом-марионеткой

Царев: Порошенко хочет контролировать Украину через Залужного
Anastasia Sirotkina/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен использовать экс-главкома Вооруженных сил Украины, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного как президента-марионетку. Об этом RT сообщил экс-депутат Рады Олег Царев.

По его данным, Порошенко хочет в обмен на поддержку Залужного получить пост премьер-министра с реальным контролем над страной. Политик отметил, что у Залужного есть высокий рейтинг, а у Порошенко — политический опыт и структура.

«По моей информации, пока Залужный это предложение не принял», — добавил Царев.

Он также сообщил, что куратором проекта по продвижению Залужного выступает Великобритания, а инструментом — британская компания Molfar в связке со спецслужбами. Царев утверждает, что их задача — раскрутить Залужного и найти компромат на его конкурентов.

До этого «Украинская правда» писала, что Залужный подтвердил Зеленскому готовность баллотироваться на пост президента, если такие выборы состоятся осенью. На секретной встрече в Киеве он ответил утвердительно на вопрос Зеленского об участии в выборах, заявив, что не может проигнорировать доверие граждан. Офис президента пытался уговорить Залужного отказаться от амбиций, аргументируя это рисками раскола общества и тяжелой кампанией в условиях конфликта, но он своей позиции не изменил.

Ранее в Госдуме высказались о желании Залужного стать президентом Украины.

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