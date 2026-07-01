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Политика

В Госдуме высказались о желании Залужного стать президентом Украины

Депутат Чепа: с Залужным у власти в Киеве РФ будет проблематично говорить о мире
Global Look Press

России будет проблематично продвигать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, если к власти в этой стране придет экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он прокомментировал сообщение украинских СМИ о встрече Залужного с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которой военный заявил о желании баллотироваться в президенты.

«Залужный не просто так появился. Спецслужбы Великобритании хорошо над ним поработали, я в этом не сомневаюсь. Насколько им [Зеленскому или Залужному] можно доверять? Я ни тому ни другому не доверяю», — сказал он.

Чепа обратил внимание, что Залужный — такой же представитель партии войны, как и Зеленский, в связи с чем договориться об урегулировании продолжающегося конфликта на Украине будет проблематично.

«Проблематично будет... Великобритания всячески придерживается линии борьбы до последнего украинца», — заключил парламентарий.

1 июля издание «Украинская правда» сообщило, что Залужный подтвердил президенту Владимиру Зеленскому на секретной встрече в Киеве, что готов баллотироваться на пост президента, если такие выборы состоятся осенью.

Ранее Сырский прокомментировал слухи о конфликте с министром обороны Украины.

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