В США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский мог быть осведомлен о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и санкционировать ее проведение. Об этом говорится в книге корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Бояна Панчевски, сообщает «Коммерсант».

По данным автора, решение о проведении операции было согласовано на уровне высшего военного руководства страны. В книге утверждается, что тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный координировал действия с высокопоставленными чиновниками, включая президента.

При этом после инцидента Киев публично отрицал свою причастность к подрыву, обвиняя в случившемся Россию. Аналогичную позицию занимал и Вашингтон, который отвергал свое участие в диверсии, однако выражал поддержку ее исполнителям без указания конкретных лиц, пишет Панчевски.

Также в книге написано, что когда план начал переходить к практической стадии, Залужный поставил Зеленского в известность, пытаясь, как утверждают собеседники журналиста, «обезопасить себя». Залужный, по утверждению автора расследования, не всегда информировал Зеленского о деталях операций в рамках действий на территории Украины. Однако в ситуации с «заграничной операцией», как указывается, он действовал более осторожно и формально попытался переложить ответственность на своего руководителя.

По данным журналиста, летом 2022 года ЦРУ узнало о готовящейся диверсии и передало Украине требование отменить операцию.

