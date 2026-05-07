Журналист рассказал, как подорвавших «Северные потоки» чуть не рассекретили

Польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы «Северного потока». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу журналиста Бояна Панчевски The Nord Stream Conspiracy.

Он утверждает, что у начальника польского порта Колобжег вызвала подозрения команда яхты «Андромеда». Береговая охрана приблизилась к яхте, где люди слушали музыку и распивали алкоголь.

Панчевски написал, что поддельные документы не вызвали подозрений у полицейских, они проверили паспорта и вернули их владельцам.

Журналист добавил, что позднее данный эпизод стал поводом для подозрений немецкого следствия и СМИ.

В октябре прошлого года Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Николы Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецов был задержан в августе в Италии. Его подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный суд ФРГ сообщил, что теракт на «Северных потоках» совершил офицер ВСУ.

 
